Hagen Quartett: Wenn der Tod zum Hörerlebnis wird

Die drei letzten Streichquartette von Dimitri Schostakowitsch sind Werke des Rückblicks und Abschieds. Das Hagen Quartett interpretiert sie mit größter Tiefe und Transparenz.

"Der Tod hat viele Gesichter": Das Sprichwort findet im heurigen Festspielprogramm seinen musikalischen Widerhall. Dmitri Schostakowitschs Streichquartette 13, 14 und 15 sind das Vermächtnis eines Mannes, der dem Tode geradezu ins Auge blickt, dabei jedoch mehr als nur Angst und Wehmut verspürt. Die Auseinandersetzung mit dem eigenen Ende war für den kranken Komponisten Anfang der 1970er-Jahre alternativlos. Mit der persönlichen und kompositorischen Annäherung an das Sterben gewinnt der Tod in den drei letzten Werken, die das Hagen Quartett am Samstagabend ...