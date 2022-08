Herreweghe dirigiert c-Moll-Messe: Opulenz trifft auf Sachlichkeit

Mit der Camerata Salzburg, seinem Collegium Vocale und einem ausgewogenen Solistenquartett interpretierte der 75-jährige Dirigent Mozarts imposanten Mess-Torso.

Ein und derselbe Text, zwei Welten: "Kyrie eleison", singt das Collegium Vocale Gent am Ende der Motette "Mitten wir im Leben sind", die Felix Mendelssohn Bartholdy 1830 auf einen Choral von Martin Luther schrieb, und lässt die Worte unter der Kuppel der Stiftskirche St. Peter lang und bedächtig ausklingen. "Kyrie eleison!", singt das Vokalensemble unter der Leitung von Philippe Herreweghe gleich darauf auch in den ersten Takten der Missa in c-moll, KV 427, von Wolfgang Amadé Mozart: Diesmal zu dem ...