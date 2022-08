"Il barbiere di Siviglia": Ein Opern-Farbtupfer im Salzburger Festspielsommer

Rolando Villazóns Pfingstfestspiel-Inszenierung des "Barbiere di Siviglia" rief bei ihrer Wiederaufnahme im Haus für Mozart Begeisterung hervor.

Die Vielfalt ist enorm, die Eindrücke fantastisch bis mysteriös, die Sinne an der Kapazitätsgrenze. Es ist schon ein gewagtes Unterfangen, eine einzige Opernproduktion gleichsam mit Varieté, Hollywood, Antike, Biedermeier, Folklorismus und Urbanem zu beladen, und es stellt sich die Frage: Wann ist es zu viel? Ein Blick in das Programmheft verrät: Regisseur Rolando Villazón will mit seinen Bildern in Gioachino Rossinis Oper "Il Barbiere di Siviglia" Fragen aufwerfen und verzichtet auf Antworten. Traditionell wird die Produktion der Salzburger Pfingstfestspiele im ...