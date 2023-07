Im neuen"Jedermann" trägt die Buhlschaft Rot und die Göttin Patchwork

5000 Stunden Arbeit stecken in den Kostümen für die Neuinszenierung des "Jedermann". Für das Tutu des Mammon wurde sogar eine eigene Währung erfunden.

Jedermann 2023: Sarah Viktoria Frick (Gott). Am aufwendigsten war die Anfertigung des Tellerrocks für das Kostüm der Göttin.

Michael Maertens bei der Fotoprobe in seiner Rolle des „Jedermann“.

Fotoprobe zum Schauspiel „Jedermann“ von Hugo von Hofmannsthal, das am 21. Juli 2023 am Domplatz Premiere hat.

Erstmals betrat Valery Tscheplanowa 2019 als Buhlschaft in einem Hoseneinteiler die Jedermann-Bühne auf dem Salzburger Domplatz. Ins Beinkleid schlüpften in dieser Rolle nach ihr auch Caroline Peters und Verena Altenberger. Und auch in der dritten Neuinszenierung von Regisseur Michael Sturminger, ...