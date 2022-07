Im Wortlaut: Salzburger Festspiel-Rede von Andrea Mayer

"Die Kunst ist eine Heimat" lautet der Titel der Eröffnungsrede von Staatssekretärin Andrea Mayer zu den Salzburger Festspielen 2022, gehalten am 26. Juli 2022



Verehrter Herr Bundespräsident,

liebe Doris Schmidauer,

sehr geehrter Herr Bundespräsident außer Dienst und Frau Margit Fischer,

geschätzter Herr Vizekanzler und Mitglieder der Bundesregierung,

sehr geehrte Exzellenzen und Vertreter der europäischen Union,

sehr geehrte Frau Präsidentin des Bundesrats und Frau Präsidentin des Salzburger Landtags an der Spitze der gesetzgebenden Gebietskörperschaften,

sehr geehrter Herr Landeshauptmann und Mitglieder der Landesregierung,

sehr geehrte Vertreter der Glaubensgemeinschaften,

lieber Herr Bürgermeister,

verehrter Ilja Trojanow,

geschätztes Direktorium und Team der Salzburger Festspiele,

und vor allem liebe Künstlerinnen und Künstler, die die Festspiele zu eben solchen machen,

geschätzte Damen und Herren, liebe Festgäste,

Vor wenigen Tagen hätte der große Künstler und Wahlsalzburger Georg Kreisler seinen 100. Geburtstag gefeiert.

Als er im Jahr 2011 starb, verfasste Daniel Kehlmann einen Nachruf und zitierte darin einige Zeilen aus einem Lied von Kreisler, die ich hier an den Anfang stellen möchte:

"Ich singe Lieder in die blauwattierte Ferne.

Ich hänge Klagen an die pausenlose Zeit.

So hebt ein jeder seine winzige Laterne, und ich lerne,

nur das Lied bleibt und die Hoffnungslosigkeit".

Und Daniel Kehlmann ergänzte:

"Das ist nicht ganz so traurig, wie es zunächst klingt: Denn es bleibt, sagt Kreisler da, eben nicht nur die Hoffnungslosigkeit, es bleibt auch das Lied".





Ist es angebracht, das Wort "Komödie" in den Mund zu nehmen?



Das Lied, sehr geehrte Damen und Herren, steht hier für die gesamte Kunst.

Ähnlich der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyi, der die dort anwesenden Musikerinnen und Musiker bei der Verleihung der Grammys per Video-Botschaft um Unterstützung für sein Land gebeten und ihnen zugerufen hat: "Füllt die Stille mit eurer Musik".

Wir alle haben in den letzten Monaten mit der Frage gerungen, ob es in dieser Zeit angebracht ist, ein Fest der Kunst zu feiern, das Wort "Komödie" in den Mund zu nehmen, das Schöne zu genießen. Die Antwort kann nur sein, dass es Platz geben muss für die Freude am Leben.



"Es geht um Kultur als Gegenmodell zur Barbarei."

Dabei wollen wir uns nicht von der Realität abwenden, uns nicht in Illusionen ergehen, nicht Champagner trinken, wenn Menschen unweit von uns zu Tode kommen und von allem abgeschnitten sind, was Leben ausmacht. Es geht nicht um unangebrachte Ausgelassenheit, sondern um Reflexion.

Es geht um Kultur als Gegenmodell zur Barbarei.

Wir wollen die Stille der Ohnmacht mit Kunst füllen und Perspektiven in einer scheinbar so perspektivenlosen Zeit entwickeln.

Kunst, meine sehr geehrten Damen und Herren, kann uns in diesen schwierigen Zeiten ein Vorbild sein - und zwar in dreierlei Hinsicht: Sie betont das Gemeinsame. Sie benennt Missstände. Und sie ist unbedingt solidarisch.

Kunst ist jenes gesellschaftliche System, das die Gemeinsamkeit, die uns jetzt in Europa Hoffnung geben kann, immer schon lebt. Sie kann sich nur im kreativen, im internationalen Austausch entfalten und damit gerade jetzt Modell stehen für andere gesellschaftliche Bereiche. Auch hier, bei den Salzburger Festspielen, treffen sich Künstlerinnen und Künstler aus der ganzen Welt und gestalten ein Miteinander aus Musik, Theater und Literatur.

Künstler werden nicht lockerlassen



Kunst ist aber auch jener Bereich, der Stellung nimmt, der aufzeigt und warnt. Immer schon haben Künstlerinnen und Künstler gesellschaftliche Missstände in ihren Anfängen erkannt und kritisiert. Ihre Hinweise können uns als Wegweiser für Entscheidungen dienen, wenn es um die elementaren Fragen der Menschen geht.

So haben sich beispielsweise in den letzten Jahren mehr und mehr, vor allem junge Künstlerinnen und Künstler des Themas Ökologie angenommen. Sie wollen nicht akzeptieren, dass auf unserer Welt Menschen hungern, von der Wasserversorgung abgeschnitten sind, dass die vom Menschen verursachte Erderwärmung unser aller Existenz gefährdet. Sie werden nicht mehr lockerlassen und wir müssen auf sie hören.

Und: Kunst ist ein Medium der Solidarität. Wir sehen das seit dem Angriff auf die Ukraine ganz deutlich: Krieg und Unterdrückung sind zu einem ganz zentralen Thema der Kunstäußerung geworden. Die österreichische Kunst- und Kulturszene hat sich vorbildhaft und rasch mit den aus dem Kriegsgebiet geflüchteten Künstlerinnen und Künstlern solidarisiert und dazu beigetragen, dass sie weiterhin ihrer künstlerischen Arbeit nachgehen können.

Kunst hält die Hoffnung aufrecht



Die Kunst, das zeigt sich jetzt eindrucksvoll, ist eine Heimat - unabhängig von Herkunft und Staatsangehörigkeit. Wer in ihr wohnt, lebt im Gemeinsamen und sucht das Gemeinsame. Dadurch vermag Kunst die Hoffnung auf eine friedliche Gesellschaft aufrecht zu halten.

Künstlerinnen und Künstler beginnen keine Kriege. Viel mehr leben sie Offenheit, Diversität, Dialog und Internationalität.

Es ist die Aufgabe der Gesellschaft, es ist die Aufgabe von uns Politikerinnen und Politikern - und von allen für die Kultur Verantwortlichen - die Freiheit der Kunst zu respektieren und zu sichern.

Dieses Grundbekenntnis ist ein fester Bestandteil des gemeinsamen Fundaments, auf das wir unser vereintes Europa aufgebaut haben. Wenn heute an unseren Grenzen Bomben fallen, ist auch dieses Fundament unter Beschuss. Dass Europa in diesen Tagen so zusammenrückt, ist ein Hoffnungsschimmer in dieser dunklen Zeit.

Der Respekt vor der Freiheit der Kunst bedeutet aber auch, mit Widersprüchlichkeiten umzugehen, mit anderen Meinungen, mit Entscheidungen, die man selbst vielleicht aus einem anderen Blickwinkel sieht.

"Entscheidungen in Schwarz und Weiß sind der Stoff des Krieges"



Der Krieg gaukelt uns eine schwarz-weiße Welt vor, in der es in allen Fragen, die auch nur entfernt damit zu tun haben, nur noch ein "Für oder Gegen" gibt.

Kunst hat die Aufgabe, die Grautöne dazwischen zu bewahren und zu bearbeiten. Und die Politik und alle anderen Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger in unserer Gesellschaft haben die Aufgabe, diese Grautöne zu sehen, abzuwägen, und differenzierte Entscheidungen zu treffen.

Denn Entscheidungen in Schwarz und Weiß sind der Stoff des Krieges.

Wenn wir uns diese Logik zu eigen machen, wenn wir die Grundpfeiler unserer Demokratie, zu denen die Freiheit der Kunst gehört, auf Basis von Vermutungen, Zuschreibungen oder Hörensagen in Zweifel ziehen, haben wir bereits verloren.

Kunst hat das Recht, widerständig zu sein, zu stören, gesellschaftliche Konventionen in Frage zu stellen und warnend den Finger auf die Wunden der Gesellschaft zu legen. Wenn wir diese hohen Werte verteidigen, dann dürfen wir auch erwarten, dass Künstlerinnen und Künstler die Freiheit, die ihnen garantiert ist, mit großem Verantwortungsgefühl und Respekt vor demokratischen Werten benutzen. Darüber zu urteilen, insbesondere aus der Ferne, aus der relativen Sicherheit Europas, erfordert aber höchste Sorgfalt und keine einfachen Schablonen.

Kunst bestärkt die Idee einer friedlichen Welt



Meine sehr geehrten Damen und Herren, die letzten Jahre haben hohe Anforderungen an jede und jeden von uns gestellt. Der Ton ist rau geworden, vielfach werden Kontroversen mit Aggression und gegenseitigem Unverständnis ausgetragen.

Hugo von Hofmannsthal schrieb einmal in einem Brief an einen Freund:

"Es gibt viel Trauriges in der Welt und viel Schönes. Manchmal scheint das Traurige mehr Gewalt zu haben, als man ertragen kann, dann stärkt sich indessen leise das Schöne und berührt wieder unsere Seele".

Darauf freuen wir uns in dieser Zeit: Auf die Salzburger Festspiele als ein Fest der ruhigen Freude, als ein Zeichen der Kunst.

Wir können die Welt nur gemeinsam zum Besseren verändern. Dabei sind es die Künstlerinnen und Künstler, die eine wichtige Aufgabe übernehmen:

Sie entfalten ein Bild der menschlichen Möglichkeiten, sie zeigen, wie ein Miteinander gelingen kann. Es ist die Kunst, die uns darin bestärkt, die Idee einer friedlichen Welt zu leben.

Das kann Kunst - nicht mehr, aber auch nicht weniger.