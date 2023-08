Das Museum Zinkenbacher Malerkolonie zeigt Werke der Schülergeneration.

Wer sich für die österreichische Kunst der Zwischenkriegszeit begeistert, steuert das Museum Zinkenbacher Malerkolonie an. In der alten Volksschule St. Gilgen widmet sich alljährlich eine Ausstellung speziellen Aspekten jener Gruppe von Wiener Künstlern, die auf Bauernhöfen in Abersee Sommerfrische betrieben ...