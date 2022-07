"Jeanne d'Arc" bereitet einen facettenreichen Abend

Das dramatische Oratorium stellte eine Frau vor, die unschuldiges Bauernmädchen wie heldische Kriegerin ist.

Verspielt bis epochal, dramatisch bis grotesk: Arthur Honeggers "Jeanne d'Arc au bûcher" vermengt in etwas mehr als einer Stunde Genres und Epochen. Für den facettenreichsten Programmpunkt der heurigen Ouverture spirituelle waren am Sonntag das SWR-Symphonieorchester, der Chor des Bayrischen Rundfunks, und ein hochkarätiges Ensemble aus Gesangssolisten wie Schauspielern in der Felsenreitschule zu Gast.

Die historische Vorlage, das Martyrium der Heiligen Johanna von Orléans, die heldenhaft dem Frankreich des 15. Jahrhundert zur Wiedervereinigung verhilft, doch infolge politischer Intrige auf ...