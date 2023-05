Jedermann muss sterben: Das letzte Interview mit Peter Simonischek und Brigitta Karner

Keiner betete, flehte und kämpfte so viele Jahre gegen den Bühnentod wie

Peter Simonischek als Jedermann. Im Privatleben ist das Reden über den Tod

nicht ganz so seine Sache, mehr die von seiner Frau Brigitte Karner, die sich

ehrenamtlich im Hospizbereich stark macht. In ihrem aktuellen Bühnenstück

geht es wieder um das Sterben. Ein außergewöhnliches Gespräch mit dem

Schauspielerehepaar in ihrem Rückzugsort in Markt Hartmannsdorf.

In ihrem neuen Bühnenstück Juste Avant begegnen sich Peter Simonischek und Brigitte Karner als Rinder im Schlachthof: die betagte Milchkuh Martha, die ein

passables Leben hatte, gestreichelt wurde und Musik hören durfte, und der Stier Furioso, dessen Lebensinhalt darin bestand, seinen Samen zur Fortpflanzung zu geben. Sie verlieben sich, trösten einander, schmieden Fluchtpläne, um sich letztlich dem sicheren und immer näherkommenden Ende bewusst zu werden.

Was erleben Martha und Furioso, als es dem Ende zugeht? Brigitte Karner: Furioso schmiedet noch Fluchtpläne, will nach Schottland, Martha geht anfangs darauf ein, merkt aber bald, dass es nur heiße Luft ist. Klar haben beide Angst, Martha vielleicht weniger, und sie merken, die Zeit wird immer kürzer. Martha aber behält klaren Kopf, sie sagt, es sei von Anfang an klar gewesen, die füttern uns, ziehen uns groß und töten uns.

Peter Simonischek: Dass zwei zugleich Angst haben, gibt es auf der Bühne nicht. Einer muss immer so tun, als hätte er keine Angst. Auch bei Martha und Furioso kommt am Ende der Tod, aber zuvor verabschieden sie sich noch. Das Stück heißt "Juste Avant", also "Kurz davor …" und hat den deutschen Untertitel "Liebe auf

den letzten Metern". Karner: Interessant ist dabei die Reaktion der Zuseher, anfangs haben sie Angst vor dem Thema, die sie aber während des Stücks komplett

vergessen. Das Stück ist auch etwas zum Lachen, es kann alles, einen Erkenntnisgewinn gibt es auch. Doch letztlich bleiben viele in ihrer Angst vor dem Tod stecken.

Haben Sie Angst davor? Karner: Mir hat der Tod nie Angst gemacht. Als junges Mädchen dachte

ich: Dann ist Ruhe. Früher starb ja immer irgendjemand, die Menschen wurden daheim aufgebahrt, man konnte sie besuchen, wann man wollte. Schlimm war für mich, als mein Vater starb. Ich kam direkt aus Berlin, man sagte mir, ich habe genau zehn Minuten Zeit, um mich von meinem Vater zu verabschieden, dann würde

die Aufbahrungshalle geschlossen. Das fand ich unerträglich, vor allem der Gedanke, dass er da nachts ganz alleine in diesem Raum liegen muss.



Simonischek: Als Kind hat man aber weniger Angst vor dem eigenen Tod, sondern eher davor, dass Mama und Papa sterben könnten. Unser Sohn Kaspar ist 25 und mag auch nicht daran denken. Er sagt dann gern: Ihr sterbt nicht. Es ist halt ein angstbesetztes Thema, nicht umsonst gibt es so viele Witze darüber. Das Wienerische, das Wienerlied, da ist ja der Tod immer anwesend. Und nicht von Ungefähr ist ausgerechnet Jedermann die Ikone der Salzburger Festspiele. Nicht Mozart, sondern dieses seltsame Spiel von Hofmansthal.

Wie nahe kommt man dem Tod auf der Bühne? Karner: Ich habe den "Eingebildeten Kranken" von Molière gespielt, mit Kranksein kann man sich gut beschäftigen, mit dem Tod weniger. Deshalb ist ja der Jedermann so ein Ausnahmestück.



Simonischek: Als Schauspieler verschwindet man ja nicht in der Rolle, man spielt das. Man hat Erfahrungen. Und beim Jedermann werden ja keine schwer nachvollziehbaren Extravaganzen gefordert. Das Stück ist deshalb so effektiv, weil das ja jeder denkt, auch irrational, etwa dass man nicht alleine vor das Gericht Gottes treten möchte. Man möchte, dass

jemand mitkommt, Verwandte, die Vettern…



Karner: Hast du das deshalb so überzeugend gemacht, weil du das auch

gern hättest?



Simonischek: Klar, aber das gibt es ja in vielen Religionen, im alten Ägypten ließ man sich mit Pferden, Katzen, Gesinde eingraben, weil man dachte, die bräuchte man im Jenseits wieder. Wie auch immer, es ist für jeden nachvollziehbar, wenn man nicht allein vor's Gericht will, man möchte Befürworter haben.

Karner: Nur kommt vor Gericht ja nur, wer gläubig ist. Ein Ungläubiger hat kein Gericht.

Simonischek: Zeig mir den Ungläubigen, der hundertprozentig sicher ist, dass es das Gericht nicht gibt, dass man nicht in irgendeiner Form Rechenschaft ablegen muss.

Über die Dramatik des Jedermann macht man sich ja gern lustig. Warum eigentlich? Simonischek: Das Stück zeigt schön, dass das letzte Hemd keine Taschen hat.



Karner: Jeder weiß, er ist gemeint und kommt irgendwann auch dran. Man geht in den "Jedermann", leidet mit, aber der Held wird am Ende gerettet. Vielleicht schauen sich ja deshalb die Menschen das Stück an.



Simonischek: Und dann gibt es wiederum Orden, in denen der Tod ständig präsent ist. Bei den Karmelitern ist in jeder Zelle ein Totenkopf, dort lebt man ständig in Angesicht des Todes.



Karner: Findest du das schwierig?



Simonischek: Nein, aber ich staune, mich fasziniert das. Wir kennen diesen

offenen Umgang mit dem Tod heute ja nur aus dem Katholizismus,

wie er in Mexiko gelebt wird.



Karner: Ich glaube, dass die Ordensleute im Umgang mit dem Tod trotzdem lustig sind. Ich habe einmal ein Buch von Hildegard von Bingen gelesen, die hatten schon eine Hetz, trotz der strengen Regeln. Es gibt ja sogar Orden, die im Sarg schlafen.

Ich schiebe das Thema nicht weg. Oft sitze ich im Garten und denke über ein Ende nach. Statt mich zu fürchten, freue ich mich, das alles noch sehen und erleben zu können.

Was begleitet Sie dabei, Dankbarkeit? Karner: Diese Momente erwecken in mir Aufmerksamkeit und den Wunsch, besonders genau hinzuschauen, im Bewusstsein, nicht loslassen zu wollen, weil es ein Geschenk ist, etwas, das noch stattfindet. Aber nicht im Sinne von: Wenn es

nicht stattfindet, wäre das ein Nachteil. Ich werte das nicht, ich habe einfach ein starkes Bewusstsein für diese Momente.

Unsere Lebensrealität mit ihren Institutionen gibt uns ja Denkmuster vor, wie das Sterben sein wird oder könnte. Haben Sie Ihre ureigene Definition? Karner: Das ist ein Thema, für das man sich Zeit nehmen muss. Es gibt so viele Möglichkeiten.



Simonischek: Wofür?



Karner: Darüber nachzudenken, wie man das Sterben selbst gerne hätte. Die meisten Menschen sagen ja: Ich mache kein Testament, ich sterbe noch nicht. Weil sie sogar Angst haben, darüber nachzudenken. Man sollte sich aber die Mühe machen.



Simonischek: Da gibt es ja die unterschiedlichsten Ansichten. Mein Vater

hat schon mit 50 gesagt, er wird nicht warten, bis es so weit ist. Mit 86 ist er in den Wald gegangen und hat sich in den Kopf geschossen. Für uns war das schrecklich, auch, ihn so zu finden. Aber im Endeffekt war es konsequent. Man kann das Thema

nicht über einen Kamm scheren: Der Andere wiederum hängt am Leben und unternimmt für etwas Hoffnung aussichtsloseste Sachen. Christoph Schlingensief, wie hat der gekämpft, wie empört war der! Das Leben ist nicht geschenkt, es ist nur geliehen und irgendwann heißt es: Schluss, und man kann nichts mitnehmen. Das Wesentliche, das man nicht mitnehmen kann, ist das Bewusstsein. Mir ist es doch egal, ob ich als Kartoffel oder Maikäfer weiterlebe, das einzig Tröstende sind hier die Kinder. Die sind ein Teil von mir, sehen mir ähnlich, sind mir vielleicht ähnlich, und sie sind die einzige Spur, die noch bleibt, wenn ich ausgelöscht bin. Mein Bewusstsein, das ist aber weg.