"Jedermann" wird abgebrochen: "Ich weiß, die Lederhose darf ja nicht nass werden"

Einen besonderen Abend hatte sich am Montag Abend das "Jedermann"-Publikum auf der wie stets ausverkauften Tribüne am Salzburger Domplatz erhofft und erwartet - ein besonderer und vielleicht sogar legendärer "Jedermann" wurde es dann auch. Allerdings mit ungewöhnlichem Ende: Lars Eidinger in der Titelrolle musste wegen einsetzendem Regen nicht sterben - das Stück wurde kurz vor 23 Uhr abgebrochen.

SN/Franz Neumayr Buhlschaft Verena Altenberger darf ihr Spiel zu Ende spielen. Für Lars Eidinger hieß es am Montag: Heute wird nicht gestorben.