Jerusalem Quartet: Die Zeit mit Bartók beginnt mit einem Ende

Bei den Salzburger Festspielen interpretieren die israelischen Quartett-Virtuosen alle sechs Streichquartette von Béla Bartók an zwei Abenden - und machen damit Entwicklungen und Wandlungen des Komponisten hörbar.

Wohnt wirklich jedem Anfang ein Zauber inne, wie es Hermann Hesse im Gedicht "Stufen" behauptet hat? Der Komponist Béla Bartók hätte den Aphorismus seines Zeitgenossen vielleicht nicht so ohne Weiteres unterschreiben wollen. Als er 1909 sein erstes Streichquartett veröffentlichte, hatte er eine Phase des Suchens mit drei unveröffentlichten Anläufen hinter sich. Und obwohl sein Debüt in der Gattung heute als Wegweiser in der Entwicklung des Komponisten von der spätromantischen Vergangenheit zur musikalischen Moderne gilt, klingt in seinem ersten Satz vieles ...