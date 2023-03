Jugend-Musiktheater "Ping Pong" feierte Uraufführung: Oper ist krass wie das echte Leben

Das Festspiel-Auftragswerk "Ping Pong" trifft in vielerlei Hinsicht den Ton der jugendlichen Zielgruppe.

Wenn die Salzburger Festspiele auf die Halleiner Pernerinsel laden, dann winkt Außergewöhnliches: Luk Percevals "Schlachten"-Marathon, Martin Kusejs "König Ottokar" oder Nicolas Stemanns "Faust"-Doppel waren prägende Theaterereignisse in der stimmungsvollen Spielstätte.

Am Freitag stand eine Opern-Uraufführung auf dem Programm, man trug dazu leger Chicago-Bulls-Hoodie oder kurze Hose. Das war völlig in Ordnung, richtet sich das Stück "Ping Pong" doch dezidiert an junges Publikum. Das Auftragswerk bildet den Auftakt zum "jung&jeder"-Programm, dessen Produktionen vor dem Festspielsommer auf Tour durch Spielstätten ...