Julia Windischbauer: "Scheitern ist mein Wort des Jahres"

Die 26-Jährige aus Oberösterreich ist bereits in jungen Jahren sehr erfolgreich. Zu viel werde ihr das aber nicht. "Ich glaube, für mein Pacing - und das ist ein schnelles - ist es genau richtig so." Warum die Schauspielerin, die aktuell bei den Salzburger Festspielen in "Nathan der Weise" auf der Bühne zu sehen ist, das Wort "Scheitern" als ihr Wort des Jahres ausgewählt hat, erzählt sie im Podcast.