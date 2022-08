Kammermusiker glänzen mit Béla Bartók

Im vorletzten Konzert der Reihe "Zeit mit Bartók" begeisterte am Freitag im Haus für Mozart ein Starensemble. Die "Kontraste für Violine, Klarinette und Klavier", ein Auftragswerk für den Klarinettisten Benny Goodman und den Geiger Joseph Szigeti, sind ein Kondensat an Einflüssen, Formen und Klängen in Bartóks Kammermusikwerk. Ungarische Tanzmelodien und Strukturen europäischer Klassik treffen auf die Klangsprache des Jazz. Mit der Solo-Geigerin Isabelle Faust und dem Soloklarinettisten der Wiener Philharmoniker, Daniel Ottensamer, brachten zwei versierte Kammermusiker den Facettenreichtum dieses Werks ...