Die Stimmen der Zukunft verleihen einer hinreißenden Kinderoper von Maurice Ravel festspielwürdige Qualität.

"Soll ich?": Das kleine, große Kind auf der Bühne hält ein Streichholz in der Hand und setzt an, es an der Schachtel zu entzünden. Die Kinder im Zuschauerraum sind gespalten. Einerseits handelt es sich um eine gefährliche Situation - Kinder, ...