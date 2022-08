Kinderoper: Ein Glückskind darf eine Prinzessin heiraten

Die Kinderoper der Salzburger Festspiele führt durch ein krankes Land mit einem Sparschwein als König. Aber Kinder und Glücksflöhe helfen.

Das Orchester stimmt zum Gute-Nacht-Lied an. "Zimmer aufräumen und ab ins Bett", wurde das Kind noch von der Großmutter gerügt, nun taucht es in die Welt der Träume ein. Die Kinderoper "Der Teufel mit den drei goldenen Haaren" von Komponist Stefan Johannes Hanke und Librettistin Dorothea Hartmann holt das Märchen der Gebrüder Grimm in die Gegenwart. Die Neuproduktion - Premiere war am Freitag im Schauspielhaus - ist heuer Teil des jungen Programms der Salzburger Festspiele. Auch auf der Bühne stehen ...