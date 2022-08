Klangforum Wien mit Rihms "Chiffre"-Zyklus: Nach dem Sturm ist vor dem Sturm

Mit einem furiosen "Chiffre"-Zyklus des Klangforums Wien unter der Leitung von Sylvain Cambreling endete die Hommage an Wolfgang Rihm.

Die Ruhephase ist kurz, aber intensiv: Klavier, Bassklarinette und Cello finden in der "Chiffre IV" von Wolfgang Rihm zu einem Gleichgewicht, in dem sich alle Spannungen in zarte Schwebungen aufzulösen scheinen. Bald jedoch dominieren wieder scharfe Kontraste und forsche Klangfarben das Geschehen. In dem "Chiffre"-Zyklus für insgesamt 17 Musikerinnen und Musiker ist die Ruhe nach dem Sturm zugleich immer eine vor dem nächsten Klanggewitter. Vorwärtsdrängen und Stillstand, Aufbrausen und Besänftigung, bedrohliche Lautstärke und leises Verklingen: Das sind die Extreme, zwischen ...