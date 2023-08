Kritik "The Indian Queen": Ein Frauenschicksal erwacht neu zum Leben

Teodor Currentzis präsentiert in Salzburg ein Purcell-Projekt, das Kolonialgeschichte aus weiblicher Perspektive erzählt.

"There's joy in my grief and there's freedom in chains", singt Donna Luisa. Eigentlich trägt die Tochter eines Maya-Häuptlings den Namen Teculihuatzin. Jetzt ist sie zum Christentum konvertiert, wurde von spanischen Eroberern gedemütigt und ihrer Liebe beraubt. Dennoch erzählt sie von Freude in Trauer und Freiheit in Ketten. Henry Purcell schöpfte aus diesem ungewöhnlichen Liebesbekenntnis Klänge, die zum Berührendsten der Operngeschichte zählen.

Wobei: Die Geschichte, die mit der Arie "They tell us" an ihr Ende gelangt, die kannte Henry Purcell gar nicht. Der britische Komponist schrieb seine späte Semi-Opera "The Indian Queen" 1695 auf Basis eines Schauspiels, dessen Handlung so krude ist, dass man sie nicht erzählen will. Nur soviel: Inkas kämpfen gegen Azteken, so einen Plot würde heute kein B-Movie-Regisseur wagen. Damals entsprachen solche Stoffe, mit dem exotischen Touch der neuen Kolonien jenseits des Atlantiks angereichert, dem Zeitgeist. Das britische Publikum war nach Jahrzehnten puritanischen Theater- und Musikverbots dankbar für jede Unterhaltung.

Dass "The Indian Queen" nach historischem Wissen und moralischen Maßstäben unserer Zeit neu zu entdecken ist, verdankt die Opernwelt Gerard Mortier. 2011 brachte der damalige Intendant des Teatro Real in Madrid Regisseur Peter Sellars und Dirigent Teodor Currentzis zusammen. Sellars setzte das Werk neu zusammen und erzählte zur Musik aus "The Indian Queen" und weiteren Stücken Purcells eine neue Geschichte: jene der Frauen in der Zeit der Conquista. Sellars griff dabei auf einen Roman der nicaraguanischen Autorin Rosario Aguilar zurück. Zehn Jahre später ist "The Indian Queen" bei den Salzburger Festspielen konzertant zu erleben - ein unzureichender Begriff, denn die Geschichten dieser Frauen sind so plastisch und wortgewaltig formuliert, dass unmittelbar Bilder im Kopf entstehen. Amira Casar leiht den Figuren nicht nur ihre unerhört wandlungsfähige Sprecherstimme, sie taucht selbst tief in deren Gefühlswelt ein.

Im Zentrum steht das Schicksal der Häuptlingstochter, die wie eine Agentin in die Machtzirkel der spanischen Eroberer eingeschleust wird. Dort verliebt sich Teculihuatzin in den Feldherrn Don Pedro de Alvorado, der Tausende Indianer abschlachten lässt und die berufliche Grausamkeit auch ins Private überführt. Die Ureinwohnerin wird ausrangiert und endet als Heimatlose zwischen zwei Welten - ohne ihre Liebe zu Don Pedo jemals zu verraten. Jeanine De Bique gestaltet diese Schmerzensfrau über weite Strecken nur stumm, kraft ihrer Bühnenpräsenz. Die ariosen Momente aber formt die in Trinidad geborene Sopranistin mit enormer stimmlicher Klarheit und Gestaltungskraft, Purcells barocke Songs werden zu Seelenspiegelungen einer ganz und gar heutigen Frau und ihrer Leidensgeschichte. Höhepunkt dieser Aneignung bildet eben "They tell us", von schreiender Wehklage bis ins buchstäblich ersterbende sotto voce herabgedimmt. Niemand in der ausverkauften Felsenreitschule wagt zu atmen.

Auch Teodor Currentzis und seinem Ensemble Utopia gelingen solche Momente. Der griechische Dirigent mit russischer Staatsbürgerschaft schweigt beharrlich zum Ukraine-Krieg und ist mittlerweile in vielen Konzerthäusern Europas eine Persona non grata. Bei den Salzburger Festspielen darf der Dirigent nach wie vor auftreten - aus künstlerischer Perspektive ein Glücksfall. Denn wie schon music Aeterna vereint Currentzis' neues Chor- und Orchesterprojekt ferne Welten, interpretiert Musik des 17. wie auch des 20. Jahrhunderts auf hohem Niveau. Die dynamische Bandbreite ist atemberaubend, mitunter gelangen die Musiker und Chorsänger in ihren Erkundungen des Piano an die Grenzen des Hörbaren. Mit historisch informierter Musizierhaltung realisiert Utopia Henry Purcells Musik hochenergetisch, aber auch sehr transparent.

Der charismatische Dirigent trägt auch die Solisten auf Händen. Rachel Redmond bildet als Doña Isabel den spanischen Sopran-Gegenpart zur Häuptlingstochter, stärker bleiben die beiden männlichen Hochtöner in Erinnerung: Dennis Orellana als Hunahpú mit knabenhaft glockenheller Sopranstimme und Cpuntertenor Andrey Nemzer als Ixbalanqué mit kraftvollem und doch filigranem Timbre. Julian Prégardien findet als Don Pedrarias spät, aber doch zu lyrischer Klangschönheit, Nicholas Newton formt den Schamanen mit wuchtigem Bassbariton und Jarrett Ott gibt einen soliden Don Pedro.

Am Ende des außergewöhnlichen dreieinhalbstündigen Opernabends wurde auch Peter Sellars auf der Bühne bejubelt - zurecht. Seine Fassung hat ein entdeckenswertes Werk neu belebt.

Oper: "The Indian Queen" von Henry Purcell. Salzburger Festspiele, Felsenreitschule, Reprise am 2. August.