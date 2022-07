Kultursponsoring: "Non olet" gilt nicht mehr

Der Fall Solway markiert eine Zeitenwende im Kunst- und Kultursponsoring.



"Geld stinkt nicht" ist bisher ein stiller Leitsatz für das Kunst- und Kultursponsoring gewesen. So, wie darin die Salzburger Festspiele seit 1990 ein Vorreiter sind und dabei Vorbildliches geleistet haben, so haben sie auch den altrömischen Spruch "Pecunia non olet" tapfer befolgt. Weder der Korruptionsskandal bei Siemens noch der Abgasskandal bei Audi hat je deren Status als Hauptsponsor ins Wanken gebracht.

Das erste Anzeichen einer neuen Wirklichkeit war die Empörung über Gazprom. Dass der russische Staatskonzern von Ruhm ...