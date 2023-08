"Les Troyens": Gardiner legt nach Eklat Dirigat zurück

Britischer Dirigent schlug Sänger, Assistent leitet "Troyens" bei den Salzburger Festspielen.

Ein Eklat erschüttert die Europa-Tournee von Sir John Eliot Gardiner, der am Samstag mit Hector Berlioz' Oper "Les Troyens" auch bei den Salzburger Festspielen gastieren sollte. Der Dirigent soll den jungen Bass William Thomas nach einer Vorstellung am Dienstag in La Côte-Saint-André geschlagen haben, nachdem dieser auf der falschen Seite der Bühne abgegangen sei. Der Sänger bestätigte den Vorfall, ließ aber mitteilen, dass er sich "auf die Fortsetzung der Tour mit Vorstellungen in Salzburg, Versailles, Berlin und den BBC Proms" freue. Informationen der BBC zufolge soll der Sänger am Mittwoch wieder auf der Bühne gestanden sein.

Sir John Eliot Gardiner hingegen gab gestern bekannt, sich von allen Vorstellungen der Berlioz-Oper zurückzuziehen. Er bedauere den Vorfall zutiefst, "ich "entschuldige mich uneingeschränkt, unmittelbar nach der Aufführung meine Fassung verloren zu haben". Es gebe keine Rechtfertigungen für sein Verhalten, er habe sich bei William Thomas, "für den ich höchsten Respekt empfinde", für sein Verhalten entschuldigt. Während Gardiner eigenen Aussagen zufolge nach Großbritannien zurückgereist ist, wird Assistent Dinis Sousa das Orchestre Révolutionnaire et Romantique und den Monteverdi Choir in den restlichen konzertanten Aufführungen von "Les Troyens" dirigieren. Das bestätigten die Salzburger Festspiele.