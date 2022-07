Lesung zu Stefan Zweig und Thomas Mann: Eine schwierige Beziehung wird lebendig

Martina Gedeck und Claudia Michelsen lesen mitreißend von Stefan Zweig und Thomas Mann.

"Wann du? Wann ich?", heißt es im Gedicht "Polyphem" von Stefan Zweig aus dem Jahr 1917. "Ein eiserner Ring erdrückt unsere Kehle". Mal flüsternd, mal mit voller Wucht wirft Martina Gedeck die Worte, die die Zeit als eine "Höhle des Grauens" beschreiben, in den Raum. Sie und Schauspielkollegin Claudia Michelsen bringen den Text, den Zweig während des Ersten Weltkriegs verfasst hat, mit Stimme und Gesten derart eindrücklich auf die Bühne, dass die erste Lesung in diesem Festspielsommer in der Großen ...