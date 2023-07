BILD: SN/SF/ANNA ZEUNER

Bereits zum dritten Mal führt Karin Henkel bei den Salzburger Festspielen Regie. 2017 setzte sie „Rose Bernd“ von Gerhart Hauptmann um. 2021 brachte sie Shakespeares „Richard the Kid & the King“ auf der Pernerinsel in Hallein auf die Bühne.