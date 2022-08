Lieder gelingen gezupft und gesungen

Xavier de Maistre und Diana Damrau überlassen der Harfe eine Domäne des Klaviers.

Kann eine Harfe das Klavier ersetzen? Auch wenn ein Zupfinstrument, also ein Verwandter der Laute, an den singenden Orpheus und an den Urgesang erinnert, vermutet man Lieder von Franz Schubert doch aufs Klavier getrimmt. Und tatsächlich: Als Xavier de Maistre an seiner Harfe den Klassiker "An die Musik" intoniert, klingt's ungewohnt zart. Auch wenn im Text "ein Seufzer, deiner Harf' entflossen" vorkommt, wirkt Diana Damraus gereifte Stimme beim Besingen der "holden Kunst" neben der Harfe allzu pathetisch.

Nach ...