Jedermann und seine Buhlschaft: Das neue Paar am Domplatz wird ab 10:30 Uhr präsentiert

Nach dem Abgang von Lars Eidinger und Verena Altenberger wird am Donnerstagvormittag das neue "Jedermann"-Paar der Salzburger Festspiele präsentiert. Verfolgen Sie die Pressekonferenz hier live ab 10:30!

Pressekonferenz ab 10:30 Uhr:

Festspiel-Präsidentin Kristina Hammer, Schauspiel-Leiterin Bettina Hering und Regisseur Michael Sturminger werden am Donnerstag im Künstlerhaus in Wien den neuen Jedermann und die neue Buhlschaft verkünden. All zu groß dürfte die Überraschung nicht sein, denn bereits im Vorfeld ist durchgesickert, dass der deutsche Burgtheater-Schauspieler Michael Maertens die Titelrolle im Festspielsommer 2023 spielen soll. Und erst in den vergangenen Tagen wurde bekannt, dass ihm die 35-jährige Oberösterreicherin Valerie Pachner als Buhlschaft zur Seite stehen soll. Maertens ist aus zahlreichen Theater-, Film- und Fernsehproduktionen bekannt ("Das Pubertier", "Altes Geld"), Pachner dagegen hat sich in den vergangenen Jahren internationale Reputation im Filmgeschäft erarbeitet ("Phantastische Tierwesen", "Ein verborgenes Leben").

Nach dem Abschied von Lars Eidinger und Verena Altenberger war Schauspielchefin Bettina Hering gezwungen, für ihr letztes Jahr in Salzburg noch eine neue Besetzung zu engagieren. Hering wird nach sechs Jahren im kommenden Jahr ihre letzte Saison als Schauspielchefin leiten. Danach folgt ihr Marina Davydova. Was sie mit dem Kernstück der Salzburger Festspiele, dem "Jedermann", vorhat, ist noch ungewiss.