Michael Maertens und Valerie Pachner als Jedermann und Buhlschaft - "aber neu sind fast alle"

Nun ist es offiziell - nach dem Abgang von Lars Eidinger und Verena Altenberger als Jedermann und Buhlschaft bei den Salzburger Festspielen folgen ihnen Michael Maertens und Valerie Pachner im Sommer 2023 auf dem Domplatz nach.

Pressekonferenz ab 10:30 Uhr:

"Der ,Jedermann' ist ein Zug und jeder fährt ein Stückerl mit, die einen länger, die anderen kürzer, aber jeder muss einmal aussteigen", sagte Regisseur Michael Sturminger und schwor bei der Pressekonferenz am Donnerstag im Künstlerhaus Wien sogleich: "Wenn Michael aufhört, bin auch ich weg." Nach Tobias Moretti und Lars Eidinger wird Michael Maertens im Sommer 2023 der dritte Jedermann, um den der Regisseur das Stück auf dem Domplatz inszeniert. Und mit dem neuen Jedermann ändere sich fast das gesamte Ensemble, sagte Schauspielchefin Bettina Hering, die dann auch gleich die gesamte Besetzung für das kommende Jahr verkündete. Wie bereits in den vergangenen Tagen durchgesickert war, wird die 35-jährige Oberösterreicherin Valerie Pachner Maertens als Buhlschaft zur Seite stehen. Erstmals wird die Rolle aber in einer Doppelfunktion mit der Figur des Todes angelegt: "Mir geht es sehr gut damit, ich freue mich so wieder ans Theater und auf die Bühne zu kommen", sagte Pachner, die sich in den vergangenen Jahren internationale Reputatopn im Filmgeschäft erarbeitet hat ("Phantastische Tierwesen", "Ein verborgenes Leben"). "Und dass ich auch den Tod spiele, hat die größte Bedeutung für mich."

Das "Jedermann"-Ensemble wird fast kompett ausgetauscht

Fridolin Sandmeyer aus dem Frankfurter Ensemble wird den Dünnen Vetter geben mit dem Schweizer Kollegen Bruno Cathomas als Dicker Vetter an seiner Seite. Den armen Nachbar spielt Emmanuel Fellner. Die Schauspielerin Birte Schnöink, bekannt aus dem Film "Amour Fou" von Jessica Hausner wird Schuldknechst Frau verkörpern, sie war bereits in Salzburg in "Faust I" und "Faust II" zu sehen.

Einer bleibt aus dem Vorjahr: Mirco Kreibich wird erneut als Schuldknecht und Mammon auf dem Domplatz zu sehen sein. Jedermanns Guter Gesell wird von dem bekannten Fernseh- und Filmschauspieler Helmfried von Lüttichau gespielt, bekannt aus "Huppert und Staller". Wie Hering schildert, ist die Rolle dieses Mal neu angelegt, nämlich wird der Geselle "nun der Ältere sein, der, der immer schon da war und von dem es schwer sein wird, sich zu verabschieden."

Teufel und Gott ist nach Mavie Hörbiger wieder eine Frau, nämlich die Burgtheater-Schauspielerin Sarah Viktoria Frick, die bereits 2013 und 2014 die Werke im Jedermann gespielt hat. Anja Plaschg spielt den Glauben.

Nach Angela Winkler wird Cornelia Froboess in die Rolle von Jedermanns Mutter schlüpfen.



Maertens: "Freue mich auf den Fuschlsee"

Der neue Jedermann Michael Maertens ist aus zahlreichen Theater-, Film- und Fernsehproduktionen bekannt ("Das Pubertier", "Altes Geld") und ist seit 2009 fest am Wiener Burgtheater engagiert. Mit dem Stück "Jedermann" verbinde den 59-Jährigen eine besondere Geschichte, wie er erzählt: "Ich habe mein schauspielerisches Debüt im ,Jedermann' in Hessen gegeben, da durfte ich das Kind des Schuldknechts Weib spielen. Ich war ein guter, armer Junge". Da habe er sich den Jedermann angesehen und sich gewünscht, diese Rolle einmal spielen zu können. Er freue sich schon auf den Sommer 2023 in Salzburg, vor allem, sich am Fuschlsee abkühlen zu können.

Nach dem Abschied von Lars Eidinger und Verena Altenberger war Schauspielchefin Bettina Hering gezwungen, für ihr letztes Jahr in Salzburg noch eine neue Besetzung zu engagieren. Hering wird nach sechs Jahren im kommenden Jahr ihre letzte Saison als Schauspielchefin leiten. Danach folgt ihr Marina Davydova.