Lukas Crepaz: "Salzburger Festspiele wollen sich mit Projekt Festspielbezirk kein Denkmal setzen"

SN: Welterbe-Experte Kurt Luger, Inhaber des Unesco-Lehrstuhls an der Universität Salzburg, war einer der ersten, der das geplante "weit hinausragende Glasstockwerk" auf dem Werkstättengebäude kritisierte.

Das neue Werkstättengebäude befindet sich in der zweiten Gebäudereihe, ist also von der Bestandsfassade der Hofstallgasse verdeckt und aus der Altstadt nicht sichtbar. Die Vorgaben der vom Gemeinderat im Dezember 2021 mit nur einer Gegenstimme beschlossenen städtebaulichen Rahmenbedingungen werden dabei selbstverständlich beachtet und eingehalten.

Wir legen bei der Planung des Jahrhundertprojektes größten Wert auf eine transparente Vorgangsweise und einen lebendigen Austausch. Daher wurden seit Projektbeginn die Sachverständigenkommission zur Altstadterhaltung, das Bundesdenkmalamt und Icomos - die zuständige Organisation zur Prüfung der Vereinbarkeit mit dem Unesco-Weltkulturerbe - sowie alle für das Projekt zuständigen Ämter der Stadt beteiligt. Die Unesco-Welterberegeln sehen vor, dass Icomos Österreich das Projekt begleitend prüft.

SN: Viel diskutiert werden die Tunnelpläne für eine neue Zufahrt zu den Festspielhäusern im Mönchsberg, die als Abzweigung aus dem denkmalgeschützten Straßentunnel des Neutors geplant ist.Vor allem die Kaverne zum Umdrehen im Inneren für Sattelschlepper stößt bei vielen auf Unverständnis.

Die bisherige Logistik über die Hofstallgasse ist völlig unzureichend. Das derzeit nötige Ausladen sperriger Materialien und Bühnenteile auf öffentlicher Straße ist unübersichtlich und entspricht nicht mehr den heutigen Sicherheitsanforderungen. Durch die neue Logistikspange werden die Zu- und Ablieferungen optimiert und gleichzeitig wird die Altstadt vom ganzjährig für alle Kulturveranstaltungen notwendigem Lieferverkehr entlastet. Das bringt eine deutliche Verbesserung und Aufwertung für das Unesco-Welterbe Salzburg.

SN: Im Glasstockwerk auf dem Werkstättengebäude soll eine Kantine für Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen untergebracht werden?War ursprünglich nicht ein Aussichtsrestaurant geplant?

Nein, das letzte Geschoß des Werkstättentraktes war immer als Betriebskantine für alle Mitwirkenden geplant - also für all jene, die die Veranstaltungen erst durch ihre harte Arbeit ermöglichen.

SN: Wie schaut der Zeitplan für das Projekt Festspielbezirk 2030 aus?

Wir befinden uns aktuell in der Planungsphase, die bis Anfang 2025 abgeschlossen sein soll. Die Hohlraumherstellung soll im Herbst 2025 starten, die Sanierung des Großen Hauses ab Herbst 2026. Zur fundierten Vorbereitung der Hohlraumherstellung finden ab September 2023 Probebohrungen und Gesteinsanalysen statt.