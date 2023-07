"Macbeth" bei den Salzburger Festspielen: Ein Mörderspiel mit einer verletzlichen Lady

Die Neuproduktion von Giuseppe Verdis Oper dürfte ein Hit des Festspielsommers werden: Sämtliche Vorstellungen sind bereits ausverkauft. Drei Wochen vor der Premiere im Großen Festspielhaus gaben Spitzensopranistin Asmik Grigorian und Regisseur Krzysztof Warlikowski erste Einblicke.

Ausstatterin Małgorzata Szcesniak, Sopranistin Asmik Griogorian und Regisseur Krzysztof Warlikowski gaben Einblick in „Macbeth“

Ambroise Thomas' "Hamlet" in Paris, Giuseppe Verdis "Macbeth" in Salzburg: Krzysztof Warlikowski befindet sich in einem intensiven Shakespeare-Jahr. "Die beiden Stücke zählen zu den bedeutendsten des Theaterrepertoires. Doch während ,Hamlet' auf der antiken Welt des Orestie-Stoffs basiert, kommt ,Macbeth' aus ...