Marathon-Lesung: Da wird dem Teufel ins Fell gegriffen

Sieben famose Schauspieler verführten zu einer fast siebenstündigen Wanderung durch Hölle und Fegefeuer bis zu paradiesischem Licht.

Besucher der Salzburger Festspiele rückten am Montagabend dem Teufel zu Leibe, der aus sechs Augen heulte, der mit jedem seiner drei Mäuler, aus denen blutiger Geifer troff, je einen Sünder wie mit der Flachsbreche zermalmte. Schonungslos deftig trug Devid Striesow, derzeit als Schauspieler in "Verrückt nach Trost", diesen 34. Gesang der "Hölle" aus Dantes "Die Göttliche Komödie" vor: So wurde dieser furchterregende Luzifer präsent. Doch nicht genug des Grauens: Der Erkundende und sein Führer, die Dante durch die Hölle schickt, ...