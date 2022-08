Marie-Luise Stockinger in "Ingolstadt": "Über die Sprache kann man den Raum finden"

"Ingolstadt". Marie-Luise Stockinger verkörpert Olga. Ein Gespräch über Nächstenliebe, Ausgrenzung und das Bewusstsein.

Marie-Luise Stockinger trägt das Wasser an diesem Freitagnachmittag noch in ihren Ohren, als sie aus den Endproben kommt. An der Hauptfigur im Schauspiel "Fegefeuer in Ingolstadt" bewegen sie vor allem der Muttertod und das Ringen um Anerkennung.

Sie haben an diesem Freitag das Schlussbild aus "Fegefeuer in Ingolstadt" anprobiert, was macht das Ende einer Probe mit Ihnen? Marie-Luise Stockinger: Eine Klammer schließt sich, die mit dem ersten Auftritt ...