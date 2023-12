Markus Hinterhäuser: "Der Spieler begegnet uns jeden Tag"

Ein Intendant in Bestform: Markus Hinterhäuser erläutert Vernetzungen im 2024er Programm der Salzburger Festspiele.

Immer werde unterstellt, das Programm der Salzburger Festspiele habe ein Motto. Auch wenn im Vorjahr die Einleitung im Programmbuch mit dem Hamlet-Zitat "Die Welt ist aus den Fugen" begonnen hat und wenn heuer an selber Stelle "Bewegungen zwischen Himmel und Hölle" angekündigt sind, sei es von der "Schönheit des Maßlosen" bis zu dämonischen Abgründen, so versichert Intendant Markus Hinterhäuser im Pressegespräch am Mittwoch: "Wir haben niemals ein Motto." Allerdings: "Wir haben Gedanken, warum wir versuchen, etwas zu machen." Das sagt er leise und behutsam, aber selbstbewusst. Denn mit dem, womit er damit anhebt, entfaltet er eines seiner Talente: die sinnstiftende Vernetzung eines Programms aus 172 Aufführungen an 44 Tagen in 15 Spielstätten sowie 33 Vorstellungen für Kinder und Jugendliche.

Bevor er zu den zwei "zentralen Opern" des Spielplans kommt, erwähnt er Albert Camus' Essaysammlung "Der Mensch und die Revolte". 1951, also nach zwei Weltkriegen und Millionen von im Krieg und in Vernichtungslagern ermordeten Menschen, sei der Patt von kalten Ideologien zur politischen Realität geworden. Da schreibe Albert Camus - angelehnt an René Descartes - den Satz: "Ich revoltiere, also sind wir." Dabei gehe es um "eine Revolte im metaphysischen Sinn", sagt Markus Hinterhäuser - also um "ein Nein-Sagen zu einer Welt, die Mittelmaß predigt, die normiert ist, die Menschen etwas abverlangt, zu dem sie weder den Willen, noch die Fähigkeit haben". Alle Protagonisten der Opern im Spielplan 2024 seien Revolutionäre in diesem Sinn der Auflehnung gegen eine Welt, in der man sich nicht zurechtfinde - sei es Mozarts Don Giovanni, Dostojewskis Spieler oder der Titelheld in Jacques Offenbachs "Hoffmanns Erzählungen".

Als "zentrale Opern" des Sommers 2024 nennt er "Der Idiot" und "Der Spieler", beide nach Romanen von Fjodor Dostojewski. Der junge Sergej Prokofjew habe die Musik zu "Der Spieler" im Revolutionsjahre 1917 fertig komponiert, und deren Protagonist sei in einer paradoxen Situation: die Existenz zu retten, bedeute die eigene Zerstörung. Der Versuch, die Existenz zu retten, sei "eine Rotationsbewegung, die zu einer Fallbewegung wird". Es gebe Spieler am Roulettetisch und ebenso im alltäglichen Leben, erläuterte Markus Hinterhäuser. "Der Spieler ist ein Phänomen, das uns jeden Tag begegnet" - sei es in der Politik, auf Aktienmärkten, wo beim Spiel mit Börsenkursen andere in den Strudel hineinrissen werden könnten, oder in der Immobilienbranche. "Rene Benko ist ein Spieler gewesen, dem alles zusammengebrochen ist", er habe rücksichtslos gespielt, auch mit anderen Menschen und "nur zum eigenen Vorteil".

Als Regisseur für "Der Spieler" holt Markus Hinterhäuser den US-Amerikaner Peter Sellars und damit einen seiner Wegbegleiter, von denen auch andere 2024 in Salzburg sein werden: Teodor Currentzis dirigiert sein Utopia Orchestra für die Wiederaufnahme von Romeo Castelluccis "Don Giovanni". Asmik Grigorian wird in "Der Spieler" die Partie der Polina singen. Mit Matthias Goerne wird Markus Hinterhäuser den im Vorjahr wegen seiner Rückenschmerzen abgesagten Liederabend mit Werken von Dimitri Schostakowitsch und Gustav Mahler nachholen. Und Krzysztof Warlikowski wird die zweite "zentrale Oper", nämlich "Der Idiot", von Mieczysław Weinberg inszenieren.

Deren Hauptfigur, Fürst Myschkin, ist "Idiot" im Sinne des altgriechischen "Idiotes" - Privatperson, die keine gesellschaftliche Funktion hat, nicht dem politischen System angehört und trotzdem teilhat. Dieser Fürst Myschkin kehre zwar in die arrogante und korrupte Stadt St. Petersburg zurück, trage aber viel Gutes in sich und glaube an das Gute - "wie die Utopie eines neuen Menschen", schildert Markus Hinterhäuser. Er sei mitfühlender Beobachter und bringe so viel Mitleid auf, "dass er fast handlungsunfähig wird". Trotzdem kann Fürst Myschkin Grausamkeit - wie den Mord einer jungen Prostituierten - nicht verhindern.

In diesen Kosmos von Revolte und Spiel fügt Markus Hinterhäuser auch die dritte neu zu inszenierende Oper: "Hofmanns Erzählungen". Auch deren Protagonist sei in weitem Sinn ein Spieler und einer "der die Welt nicht fassen könne".

Auffallend im Programm sind zwei Frauen: Mirga Gražinytė-Tyla, einst Musikchefin am Salzburger Landestheater und seit 2016 Chefdirigentin des City of Birmingham Symphony Orchestra, wird die Wiener Philharmoniker in der Neuinszenierung von Weinbergs "Der Idiot" dirigieren. Die Französin Mariame Clément inszeniert "Hofmanns Erzählungen".

Auffallend ist zudem der Beginn der Salzburger Festspiele. Nach der Ouverture spirituelle mit Konzerten ab 19. Juli wird der erste Opernabend im Großen Festspielhaus nur konzertant sein: Christian Thielemann dirigiert die Wiener Philharmoniker mit "Capriccio" von Richard Strauss. Die erste szenische Neuproduktion ist mit "Der Idiot" erst am 2. August angesetzt. Markus Hinterhäuser erklärte dies mit Widrigkeiten der Disposition und hob für die Wiederaufnahme von "Don Giovanni" ab 28. Juli deren musikalische wie szenische "zweijährige gedankliche Reaktivierung" hervor.

Auffallend ist zudem der Mut für zeitgenössische Oper im Rahmen der Ouverture spirituelle: "Koma" von Georg Friedrich Haas, "Begehren" von Beat Furrer sowie Luigi Dallapiccolas "Il Prigioniero" mit Luigi Nonos "Il canto sospeso".