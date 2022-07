Minasi lud zum Abschiedsreigen

Letztes Konzert unter Riccardo Minasi: Klassiker mit neuem Anstrich.

Ganz ohne Partitur vor sich, dafür mit einem schelmischen Grinsen, treibt Riccardo Minasi vergangenen Samstagvormittag im Großen Saal der Stiftung Mozarteum das Mozarteumorchester in das sich auftürmende Adagio von Mozarts Es-Dur-Symphonie KV 543. Nach einigen Takten springt der treibende Puls über und verheißt dem Publikum, auf was es sich in den nächsten zwei Stunden gefasst machen kann. Minasi will es mit der gemeinsamen Aufführung der letzten drei Mozart-Symphonien noch einmal wissen. Es ist sein letzter Auftritt als Chefdirigent mit dem ...