Multitasking mit Mozart: Fischer und Lezhneva begeisterten in Matinee

Furioser Elan und die Kunst der Zurücknahme: Aus diesen Kontrasten zogen Gastdirigent Ádám Fischer, Sopranistin Julia Lezhneva und das Mozarteumorchester

Auch der funkelndste Zorn lässt sich besänftigen, zumindest einen Augenblick lang. "Sieh mich an, und ich vergesse alles", beteuert Julia Lezhneva also noch einmal: Aber diesmal nicht mit dem Furor, den sie noch kurz zuvor in ihre Stimme gelegt hat, sondern in zartem Pianissimo. Es ist der innigste Moment der Arie "Parto, ma tu, ben mio", eine Stelle, an der sich selbst Dirigent Ádám Fischer, der zuvor jedes Wort der Sopranistin mit gespannten Lippen mitformuliert hat, voll und ganz aufs ...