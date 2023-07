Nachtkritik: "Liebe (Amour)" am Landestheater als zur-Schaustellung von Trostlosigkeit

"Liebe (Amour)" lautet der Titel von Karin Henkels Adaption von Michael Hanekes Film für die Bühne. Haneke selbst kommt in der Uraufführung der Theaterfassung über Tonband zu Wort. Aber wäre es nicht der berühmte Haneke, der in Cannes mit "L'Amour" in der Starbesetzung von Jean-Louis Trintignant und Emanuelle Riva die "Goldene Palme" gewonnen hat, was hätte den Erfolg bei den Salzburger Festspielen ausgemacht?

BILD: SN/APA/BARBARA GINDL Szene aus „Liebe (Amour)“ : Andre Jung und Katharina Bach BILD: SN/APA/BARBARA GINDL Szene aus „Liebe (Amour)“ BILD: SN/APA/BARBARA GINDL Szene aus „Liebe (Amour)“ BILD: SN/APA/BARBARA GINDL Szene aus „Liebe (Amour)“ : Andre Jung und Katharina Bach BILD: SN/APA/BARBARA GINDL Szene aus „Liebe (Amour)“ BILD: SN/APA/BARBARA GINDL Szene aus „Liebe (Amour)“ : Andre Jung und Katharina Bach BILD: SN/APA/BARBARA GINDL Szene aus „Liebe (Amour)“ BILD: SN/APA/BARBARA GINDL Szene aus „Liebe (Amour)“ BILD: SN/APA/BARBARA GINDL Szene aus „Liebe (Amour)“ BILD: SN/APA/BARBARA GINDL Szene aus „Liebe (Amour)“ BILD: SN/APA/BARBARA GINDL Szene aus „Liebe (Amour)“ BILD: SN/APA/BARBARA GINDL Szene aus „Liebe (Amour)“ BILD: SN/APA/BARBARA GINDL Szene aus „Liebe (Amour)“ BILD: SN/APA/BARBARA GINDL Szene aus „Liebe (Amour)“ BILD: SN/APA/BARBARA GINDL Szene aus „Liebe (Amour)“ BILD: SN/APA/BARBARA GINDL Szene aus „Liebe (Amour)“ BILD: SN/APA/BARBARA GINDL Szene aus „Liebe (Amour)“ BILD: SN/APA/BARBARA GINDL Szene aus „Liebe (Amour)“ BILD: SN/APA/BARBARA GINDL Szene aus „Liebe (Amour)“