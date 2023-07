Nachtkritik: "Nathan der Weise"

Auf der Pernerinsel hatte Gotthold Ephraim Lessings Drama am Samstag Premiere.

Eigentlich hat sich der Streit, welcher Religion die Vormacht gebührt, in wohlgefälliges Staunen aufgelöst. Und eigentlich hat der Jude Nathan soeben mit Großherzigkeit und Klugheit seinen Kopf aus einer doppelten Schlinge gezogen, denn Christen wie Muslime wollten ihn vernichten - die einen, weil er ein "Christenkind" als Tochter angenommen und erzogen hat, die anderen, um an sein Geld zu kommen. Mit der Ringparabel sowie über die Aufklärung von Verwandtschaftsverhältnissen hat er dem Tempelherrn wie dem für seine Kriegskasse geldbedürftigen Sultan den Glauben an die vermeintlich alleinige Wahrheit relativiert und den Hass auf die anderen Religionen abgewöhnt. Wenigstens für das Ende von Lessings Drama haben Verwirrung und Aufklärung das Verständnis zwischen den einst einander Hassenden befördert. Und doch blickt am Ende von Ulrich Rasches Inszenierung von "Nathan der Weise" der Jude ins Publikum und ruft: "Zu Hilf'! Zu Hilf'!"

Auch wenn da eine zierliche, blonde Frau steht, ist es der Jude Nathan, der da um Hilfe ruft. Die Hauptrolle hat in dieser Neuinszenierung der Salzburger Festspiele Valery Tscheplanowa übernommen - in unprätentiöser Selbstverständlichkeit, dass eine Frau neben vielerlei Rollen halt auch einen Mann spielt. Geschmeidig, gewandt und in faszinierendem Ebenmaß schreitet Valery Tscheplanowa über die sich den ganzen Abend drehende Riesenbühne. Mit prägnanter Präsenz ist diese alerte Frau stets ein szenisches Kraftzentrum. Auch wenn ihre Stimme - wie die aller Schauspieler - über Mikroport verstärkt wird, ist ihre Sprache markant und ausdrucksstark.

Überhaupt die Sprache! Die ist eine der Großartigkeiten dieser Neuinszenierung. Ulrich Rasche lässt aufs Neue den zu sprechenden Text musikalisch grundieren. Was Nico van Wersch für Keyboard, Schlagzeug und Bass komponiert hat, erzeugt einen rhythmischen Sog und so etwas wie ein musikalisches Flussbett für Lessings Sprache. Dieser Sog wird durch das unablässige Schreiten der Schauspielerinnen und Schauspieler intensiviert. Und neuerlich hat Ulrich Rasche eine fantastische Sprechkultur realisiert und die Schauspieler zu deutlichem, kraftvollen Deklamieren motiviert. Schon in den Soloparts ist dies beeindruckend. Noch mehr in den Chören entfaltet sich eine selten zu erlebende theatrale Sprachpracht. Weil all das auf Kosten des szenischen, gestischen Spiels geht, kommt so das Wunderwerk von Lessings Text herrlich zur Geltung.

Ulrich Rasche lässt auf der Pernerinsel wieder ein Riesending an Bühne drehen. Die Spielfläche ist eine Scheibe die kreisrund dreigeteilt ist: zwei Außenringe und ein Mittelkreis, die unabhängig voneinander oder mit- oder gegeneinander gedreht werden. Oben am Plafond sind drei kreisrunde Leisten und eine quere Schiene, auf denen fünf fast bis zum Boden reichende schmale, lange Metallquader hängen, auch sie drehbar und verschiebbar. Jeder Quader hat auf einer Seite eine senkrechte Lampenleiste, die so starkes und so gerichtetes Licht abgibt, dass, ergänzt um etwas Bühnennebel, Lichtwände entsteht.

Die Leuchtkraft von Lessings Text, der Sprachmusikfluss, die gigantische Bühnen- und Lichttechnik und das im regelmäßigen Schreiten absolvierte, also dem Tanz verwandte Schauspielen sind die faszinierenden Eigenheiten dieses neuen "Nathan der Weise". Innerhalb dieser Koordinaten werden auch die Hauptfiguren darstellerisch formuliert: Julia Windischbauer zeigt Nathans Tochter Rachel nicht als entzückend liebe Schwärmerin, sondern als zunächst unbedarfte, weil wenig wissende junge Frau, die in Konfrontation mit der possessiven Leidenschaft des Tempelherrn Klugheit wie Selbstbewusstsein aufkeimen lässt. Mehmet Ateşçi lässt diesen jugendlichen Christen-Hitzkopf in jegliche Richtung preschen - hin zu Rachel oder hin zum Patriarchen, um dort mit seinen übereifrigen Fragen Nathan in Lebensgefahr zu bringen. Nicola Mastroberardino spielt den Sultan Saldin als gutmütigen Zauderer, während Almut Zilcher als dessen Schwester Sittah einen rabiaten Pragmatismus zur Geltung bringt.

Das Zusammenspiel erfolgt mehr über choreografierte Konstellationen und Bewegungsmuster, selten über szenische Gesten oder Bilder. Eines davon war auffallend: Als Nathan vom Pogrom erzählt, bei dem seine Frau und sieben Söhne verbrannt waren, worauf er drei Nächte geweint, gezürnt und getobt, doch dann beschlossen hatte, aufzustehen und zu sagen: Ich will!, stehen hinter ihm drei Choristen wie in einer Engelspietà. Genau als Nathan das Aufstehen aus der Umnachtung anspricht, versichern: sie ihm: "Ihr seid ein Christ!"

Die Rollen von Rechas Gesellschafterin Daja, Klosterbruder und Patriarch übernehmen acht Choristen, teils im Tutti, teils zu dritt oder viert, manchmal chorisch, manchmal einzelnen sprechend. Vielleicht wären damit so etwas wie zeitgeistige Umstände einer Hauptfigur gemeint? Der größte Vorzug der Aufspaltung dieser Rollen ist der hohe Genuss des - von Toni Jessen als Chorleiter einstudierten - chorischen Sprechens.

Ulrich Rasche und Dramatrug Sebastian Huber haben Lessings Text etwa gespickt - mit Zitaten von Johann Gottlieb Fichte, Immanuel Kant und Voltaire. Weniger in der Aufführung, doch mehr beim Lesen des Programmhefts erschließt sich dies. Ausgangspunkt ist Hanna Arendts faszinierender These, der Antisemitismus wurzle in der Aufklärung. Für diese ist ja Lessings "Nathan der Weise", 1779 publiziert, das Paradestück. Plötzlich mutet da die Szene mit den wuchtigen, lauten Rufen des Patriarchen "Der Jude wird verbrannt!" wie eine grauenhafte Prophetie an. Da wird auch Nathans resümierender Hilferuf verständlich. Und die einst für Juden geforderte "Assimilation" erscheint der heute postulierten "Integration" erschreckend ähnlich.



Theater: "Nathan der Weise", Regie und Bühne: Ulrich Rasche, Pernerinsel, Hallein, Salzburger Festspiele, bis 12. August.