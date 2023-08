Nachtkritik zu "The Greek Passion": Es ist ein Kreuz mit der Nächstenliebe

Plus

Flüchtlingsdrama und Traumstück vereint Bohuslav Martinů in "The Greek Passion": eine Oper, die bei der Premiere am Sonntag den Nerv des Festspielpublikums traf.

BILD: SN/APA/FRANZ NEUMAYR Sebastian Kohlhepp als Manolios BILD: SN/APA/FRANZ NEUMAYR Teona Todua als Despinio, Scott Wilde als alter Mann BILD: SN/APA/FRANZ NEUMAYR Sebastian Kohlhepp als Manolios, Aljoscha Lennert als Nikolio BILD: SN/APA/FRANZ NEUMAYR Robert Dölle als Ladas, Gabor Bretz als Priester Grigoris, Matthäus Schmidlechner als Michelis BILD: SN/APA/FRANZ NEUMAYR Julian Hubbard als Panais, Sara Jakubiak als Katerina BILD: SN/APA/FRANZ NEUMAYR Aljoscha Lennert als Nikolio, Christina Gansch als Lenio BILD: SN/APA/FRANZ NEUMAYR Gabor Bretz als Priester Grigoris, Lukas Golizki als Priester Fotis