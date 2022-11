Salzburger Festspiele: Chorsänger bringt Klage ein

Ein Chorsänger muckt auf: Die Arbeitsbedingungen bei den Salzburger Festspielen seien unfair, gleich qualifizierte Sänger würden unterschiedlich behandelt, für unentschuldigtes Fernbleiben werde Pönale angedroht. Jetzt wird geklagt.

Die angedrohte Musterklage gegen die Salzburger Festspiele wurde am Montag, 28. November, in der Früh beim Arbeits- und Sozialgericht in Wien eingebracht. "Der Kern der Klage ist die unzulässige Beschäftigungspraxis bei den Salzburger Festspielen", heißt es in der fast zeitgleich versendeten Pressemitteilung.

Auslöser für die Beanstandungen ist die Covid-19-Pandemie und die deswegen erlassenen Auflagen und Beschränkungen für Publikum und Künstler. Daher mussten die Salzburger Festspiele ihr eigentlich für 2020 geplantes Programm absagen; statt dessen boten sie ein reduziertes ...