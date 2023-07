Ein früher Höhepunkt: Freiburger BarockConsort und Vokalensemble Vox Luminis bei der Ouverture Spirituelle.

Mit Heinrich Ignaz Franz Bibers Requiem in f-Moll stand am Sonntag in der Kollegienkirche nicht nur eine der beeindruckendsten Requiem-Vertonungen der Barockzeit auf dem Programm, sondern auch ein Schlüsselwerk der Salzburger Musikgeschichte.

Neben der musikhistorischen Bedeutung des Werks ...