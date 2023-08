Galerist Thaddaeus Ropac im SN-Podcast: "Es gab nie eine Zeit, in der es als junger Sammler so einfach war"

Die Ursprünge der Galerie Thaddaeus Ropac finden sich in der Salzburger Kaigasse im Jahr 1983. Heute zählen Galerien in Paris, London und Seoul zu seinem Imperium. Ropac zählt zu den renommiertesten Galeristen der Welt. Ein Gespräch über die Moderne in Salzburg, seine Anfänge und Pläne für eine Akademie für bildende Kunst in Salzburg. Über diese und weitere Themen spricht Ropac im SN-Festspiel-Podcast "Jederspiele".