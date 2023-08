Gewandmeister der Festspiele: Das Kostüm muss den Künstler unterstützen

Seit 1996 ist der gebürtige Kärntner Gregor Kristen bei den Salzburger Festspielen beschäftigt. Figurinen dienen als Grundlage für den Herrenschneidermeister. Kritisch blickt dieser im SN-Podcast auf den Kleidungsstil einiger Besucher und verrät, warum man sofort merkt, wenn der Smoking nicht richtig sitzt. Einblicke gewährt Kristen in den Alltag in der Herrenschneiderei und beschreibt die Betriebsamkeit mitten im Premierenreigen. Gewagt wird auch der Blick in die Zukunft. Mit der Prognose: "Männer werden auch Kleider tragen."