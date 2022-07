Premierenfeier: Auch Buhlschaft Verena Altenberger verkündete ihren Abschied

Nicht nur für Jedermann Lars Eidinger, sondern auch für Buhlschaft Verena Altenberger ist es der letzte Festspielsommer in Salzburg.

Genauso routiniert, wie Jedermann Lars Eidinger und Buhlschaft Verena Altenberger in ihrem zweiten "Jedermann-Jahr" auf der Bühne begeisterten, so routiniert wurde

zu mitternächtlicher Stunde im Stiegl-Keller in Salzburg die Premiere gefeiert. Besser gesagt, so routiniert wurde von den beiden traditionell das Bierfass angeschlagen.

Nur vier Schläge brauchten die beiden in Teamarbeit, ehe das Bier floss - ohne auch nur einen Tropfen zu verspritzen.

Altenberger: "Ich will nicht noch einmal suchen"

Zuvor tat Lars Eidinger das kund, was viele in den letzten Tagen schon munkelten: Nach dem heurigen Festspielsommer nimmt er als Jedermann Abschied von Salzburg.

"Es fällt mir schwer, sehr schwer und heute wird es mir ganz besonders bewusst. Die Rolle ist für mich einzigartig. Jeden Abend am Ende in den Armen der großartigen Edith Clever (Anm. sie spielt den Tod in dem Stück) zu sterben, ist für mich das größte Geschenk". Auch Verena Altenberger verabschiedete sich ebenfalls schon bei der Premierenfeier: "Ich habe in Lars meine große Theaterliebe gefunden, ich will nicht noch einmal suchen".

SN/Copyright by: FRANZ NEUMAYR Pres Verena Altenberger nimmt Abschied.

Eidinger: "Ich sehe Dinge jetzt ganz anders"

Gewagt auch der Auftritt von Lard Eidinger im Damenkleid: "Ich bin froh mit Verena eine Feministin an meiner Seite zu haben. Ich habe seit dem letzten Jahr viel von ihr gelernt und sehe Dinge jetzt ganz anders".

Unisono zeigten sich beide begeistert, dass es nach der verregneten Premiere im letzten Jahr heuer mit dem Wetter klappte: "Wenn du da draußen spielst, es langsam vom Tag in die Nacht geht, die Wolken vorbeiziehen, einfach einzigartig", so Eidinger.

SN/APA/FRANZ NEUMAYR Jedermann-Darsteller Lars Eidinger (r.) und Buhlschaft Verena Altenberger bei der Premierenfeier im Stiegl-Keller.



Eine Premierenfeier der besonderen Art war es auch für die neue Festspielpräsidentin Kristina Hammer (dem Anlass entsprechend im Dirndlkleid): "Ich weiß nicht, wie oft ich den Jedermann schon gesehen habe. So oft, dass ich es nicht mehr zählen kann. Sicher ist nur, es waren vier verschiedene Jedermann-Darsteller".