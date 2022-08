Quatuor Ébène im Mozarteum: Das Drama entfaltet sich auch ohne Worte

Kammermusik, vielschichtig inszeniert: Das Quatuor Ébène spielte Janáček und Mozart.

Eine Frau wird von familiären Machtspielen und moralischen Zwängen in den Tod getrieben: Auf der weiten Bühne der Felsenreitschule zerbricht in diesem Festspielsommer Leoš Janáčeks tragische Opernprotagonistin Káťa Kabanová an der Enge, die sie von allen Seiten bedrängt.

Ein Drama um eine Frauengestalt, das der tschechische Komponist ebenfalls mit psychologischem Blick dargelegt hat, entfaltete sich am Sonntagabend aber auch auf der Konzertbühne - ohne Worte, und trotzdem mit aller musikalischen Spannung und Tiefe. Janáčeks Streichquartett Nr. 1 stand ...