"Reigen" bei den Salzburger Festspielen: "Wir glauben nur, wir sind frei"

Gelingt ein Ausbruch aus der Hierarchienhölle? Zehn Autorinnen und Autoren bearbeiten Schnitzlers "Reigen" neu.

Podcast "Hinter den Schlagzeilen"

Hengameh Yaghoobifarah wäre wahrscheinlich sonst nie zu den Salzburger Festspielen gekommen. Bekannt durch die kontroversielle Kolumne in der deutschen Tageszeitung "taz" und den Roman "Ministerium der Träume" über Migration, Genderidentität und Neonazis, ist Hengameh Yaghoobifarah üblicherweise auf anderen Schauplätzen kultureller Auseinandersetzung unterwegs. Yaghoobifarah ist persischer Abstammung und identifiziert sich als nicht binär, also nicht eindeutig weiblich oder männlich. "Ich bin selber nicht so der_die Theatergänger_in. Wenn Freund_innen von mir etwas ...