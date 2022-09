Sänger im Streit mit Salzburger Festspielen

Auf Absagen im ersten Coronasommer folgen nun Forderungen.

Aus der jüngsten Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs über Absagen von Kulturveranstaltungen in der Pandemie sowie das damit abgeschwächte Arguments der höheren Gewalt ziehen einige Sänger Konsequenzen: Der Tenor Wolfgang Ablinger-Sperrhacke richtete am Donnerstag im Namen einer "Anwaltspetition für Freischaffende" einen offenen Brief unter anderem an Staatssekretärin Andrea Mayer (Grüne). Er kritisiert, dass die Salzburger Festspiele - anders als die Bundestheater - einigen Künstlern nichts gezahlt hätten, obwohl sie fixe Verträge gehabt hätten. Dass die Salzburger Festspiele 2020 reduziert stattgefunden hätten, sei ...