Salzburger Festspiele: Eine Matinee führt vom Klagen zum Paradies

Jammer und Klage war in der ersten Mozart-Matinee angesagt, um einen weiteren Aspekt des Themas "Opfer" der Ouverture spirituelle aufzugreifen. Obgleich Joseph Haydns Symphonie Hob. I:26 mit "Lamentatione" untertitelt ist und in einer für diesen Komponisten raren Moll-Tonart steht, leitete Dirigent Andrew Manze das Mozarteumorchester Salzburg am Samstag zu kraftvoll frischem Spiel an. Nicht einmal ein Piano im ersten Allegro erschien melancholisch, sondern nur als zarter Aspekt von Haydns soignierter Festlichkeit. Im Adagio hingegen holt Andrew Manze die tiefen Streicher ...