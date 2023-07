Salzburger Festspiele: Ex-Buhlschaft Tscheplanowa übernimmt Hauptrolle in "Nathan"

Schauspielerin Judith Engel legt Rolle in Neuinszenierung von Ulrich Rasche zurück.

Nathan, der Weise ist in der der Produktion des Dramas von Gotthold Ephraim Lessing bei den Salzburger Festspielen 2023 eine Frau. Für die Hauptrolle war Schauspielerin Judith Engel vorgesehen. Aus gesundheitlichen Gründen müsse sie ihre Rolle zurücklegen, heißt es in einer Presseaussendung von Mittwoch: "Die Salzburger Festspiele danken Valery Tscheplanowa für die sehr kurzfristige Übernahme der Partie des Nathan in Ulrich Rasches Neuinszenierung."

2018 spielte Tscheplanowa in Rasches Inszenierung von "Die Perser", die mit einem Nestroy-Preis ausgezeichnet wurde. 2019 war sie die Buhlschaft an der Seite von Tobias Moretti in der "Jedermann"-Inszenierung von Michael Sturminger.

An der Marathon-Lesung "Das andere Geschlecht" am 30. August könne Tscheplanowa infolge der Umbesetzung nicht teilnehmen, heißt es in der Mitteilung.