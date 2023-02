Salzburger Festspiele: Führungsriege ist wieder "sehr amikal"

Im Direktorium der Salzburger Festspiele gebe es "keinerlei Animositäten" mehr, versichert Salzburgs Bürgermeister Harald Preuner.

Das Kuratorium der Salzburger Festspiele hat jegliche Debatte über etwaige Animositäten oder Antipathien im Direktorium am Dienstag nicht einmal aufkommen lassen. Die Änderung der Geschäftsordnung, womit die Zuständigkeit für Medien und Pressebüro von der Präsidentin zum Intendanten wandert, ist ohne Diskussion unterschrieben worden. Dies berichtete der Salzburger Bürgermeister Harald Preuner (ÖVP), der derzeit den Vorsitz dieses Gremiums führt, in dem alle Subventionsgeber - Bund, Land, Stadt und Tourismusfonds - vertreten sind.

Der Tagesordnungspunkt "Adaptierung der Geschäftsordnung" sei "ohne Diskussion geflutscht, also zur Kenntnis genommen worden und somit erledigt", schilderte Harald Preuner nach der Sitzung den SN. Außerdem: Für die Presseabteilung sei auch 1992 bis 2016 der jeweilige Intendant zuständig gewesen, erst danach sei dieser Bereich auf deren Wunsch zu Helga Rabl-Stadler gewandert. Und von Anfang an, also seit Antritt Kristina Hammers, sei ausgemacht gewesen, dass nach etwa einem Jahr die Aufgabenaufteilung überprüft werde. Somit sei "die auf Helga Rabl-Stadler stark zugeschnittene Geschäftsordnung" jetzt adaptiert, sagte Harald Preuner. Während Markus Hinterhäuser die Zuständigkeit für Presse übernehme, blieben Fundraising, Sponsoring, Vertrieb, Marketing und Vertretung der Salzburger Festspiele nach außen bei der Präsidentin. In der nach der Sitzung publizierten Presseaussendung heißt es sogar: "Hiermit geht eine Stärkung der Kernkompetenzen von Präsidentin Kristina Hammer einher."

Ist damit der Konflikt zwischen Intendant und Präsidentin beigelegt? "Ich hoffe, dass es so ist", erwiderte der Bürgermeister. Wie berichtet, war in den letzten Monaten immer weder von eisigem Arbeitsklima oder gar von Kontroversen zu erfahren - zwischen Markus Hinterhäuser und dem Kaufmännischen Direktor Lukas Crepaz einerseits sowie Kristina Hammer andrerseits. Sogar von Streit bis hin zu Unhöflichkeiten gegenüber der Präsidentin wurde berichtet.

In der Kuratoriumssitzung am Dienstagnachmittag seien alle drei Mitglieder des Direktoriums "sehr amikal" zueinander gewesen, versicherte Harald Preuner, ergänzte allerdings: "Sie haben sich alle sehr bemüht." Jedenfalls habe er deren Auftreten als "angenehm" empfunden. "Keinerlei Animositäten waren zu bemerken". Sind also Kristina Hammer und Markus Hinterhäuser jetzt ein gutes Führungsgespann? "Ich gehe davon aus, die Sache ist geklärt", beteuerte Preuner und betont: "Das Kuratorium steht hinter der Präsidentin, und natürlich hinter dem ganzen Direktorium."

Am ausführlichsten diskutierte das Kuratorium nach Angaben Harald Preuners der Geschäftsbericht für das per September 2022 geendete Geschäftsjahr sowie die Vorausschau auf die Salzburger Festspiele 2023.

Der Kartenverkauf liege derzeit um 13 Prozent über dem Wert des gleichen Vorjahreszeitpunkts, und zwar "quer über alle Kategorien", sagte Harald Preuner. Die Nachfrage von Briten, US-Amerikaner, Italiener und Franzosen sei ebenso angesprungen wie jene im deutschsprachigen Raum. Dies nähre "die Zuversicht, dass es erfolgreiche Festspiele werden".

Und zum Abschluss des Geschäftsjahres für die Salzburger Festspiele 2022 heißt es in der Presseaussendung: "Es freut mich außerordentlich, dass das von Intendant Markus Hinterhäuser konzipierte, künstlerisch hochwertige Programm auf eine so große Resonanz getroffen ist, die sich auch in wirtschaftlichen Zahlen sehr positiv niederschlägt. Damit erweist sich der programmatisch anspruchsvolle Kurs gerade auch in schwierigen Zeiten als genau der richtige", sagte Bürgermeister Harald Preuner.

Weiteres Thema in der 267. Kuratoriumssitzung waren Sanierung und Ausbau der Salzburger Festspielhäuser. Trotz bisher kleiner Verzögerungen bleibe es beim Plan, 2025 mit dem Bau zu beginnen, sagte Harald Preuner im SN-Gespräch. Nach den Salzburger Festspielen 2023 sollen die ersten Probebohrungen stattfinden.