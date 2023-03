Salzburger Festspiele gehen hinaus ins Land

Bevor Opern- und Theaterstücke für Jugendliche im Festspielsommer zu sehen sind, geht es auf Schultour von Abtenau bis Zell am See.

Ein Bub wartet auf sein Date. Ein Mädchen steht vor einer krassen Mutprobe. An der Tischtennisplatte kreuzen sich die Schicksale. Klingt nicht nach Opernstoff, ist es aber. "Ping Pong" heißt das Musiktheaterstück des jungen Komponisten Mischa Tangian, das die Salzburger Festspiele auf die Bühne bringen. Uraufführung feiert das Auftragswerk nicht im Festspielsommer, sondern am 24. März in der Alten Schmiede Hallein. Danach geht es bis Ende Mai auf Tour durch das Land Salzburg.

"Es sind fast ausschließlich Schulvorstellungen ...