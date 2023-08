Salzburger Festspiele: Igor Levit springt für Martha Argerich ein

Pianistin sagte Auftritt aus gesundheitlichen Gründen ab, Levit feiert Einstand mit Barenboim am Pult.

Die argentinische Pianistin Martha Argerich muss ihren Auftritt beim Konzert des West-Eastern Divan Orchestra am 17. August bei den Salzburger Festspielen aus gesundheitlichen Gründen absagen. Den Klavierpart wird Igor Levit übernehmen, informierte das Festival am Montag. Das Programm bleibt unverändert. Das Konzert wird von Daniel Barenboim dirigiert, für ihn und Levit ist es der erste gemeinsame Konzertauftritt in Salzburg. Bereits erworbene Karten behalten ihre Gültigkeit.