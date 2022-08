Salzburger Festspiele: Kultur lebt auch von gewagten Auftritten

Über Jedermanns nackte Beine oder den fehlenden BH der Teufelin spricht man nicht? Falsch. Nur so werden Tabus gebrochen.

So traurig es auch ist: Ganz ohne einen Kommentar zu Bodyshaming können die Salzburger Festspiele auch im Jahr 2022 nicht über die Bühne gehen. Für den Fall, dass Sie es nicht mitbekommen haben, hier ein kurzer Abriss ohne Anspruch auf Vollständigkeit: Mavie Hörbigers Brustwarzen waren durch ein schwarzes T-Shirt zu sehen. Lars Eidinger erschien in kurzen Hosen zur Eröffnung und trug bei anderer Gelegenheit einen Rock. Pianistin Yuja Wang saß in sehr, sehr kurzem Kleid am Klavier. Und nicht zu ...