Salzburger Festspiele: Musik unserer Zeit erinnert an kollektives Leid

Der armenische Komponist Tigran Mansurian schuf in Gedenken an den Völkermord an

Ein Requiem aus dem 21. Jahrhundert? Tatsächlich entschloss sich Tigran Mansurian vor zehn Jahren für eine Neuschöpfung der katholischen Totenmesse, um den Opfern des Völkermords an den Armeniern zu gedenken. In der Ouverture Spirituelle, die heuer um den Begriff des Opfers kreist, war das Requiem am Donnerstag gut aufgehoben. Die Werkauswahl der Festspiel-Konzertreihe bildet thematisch eine Linie von alttestamentarischen Menschenopfern über die Passion Christi bis hin zum entsetzlichsten Verbrechen des 20. Jahrhunderts, der Shoah. Im Osmanischen Reich wiederum ...