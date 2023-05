Salzburger Festspiele: Nobelpreisträger Zeilinger hält Eröffnungsrede

Der österreichische Wissenschafter Anton Zeilinger beschwöre "die Schönheit der Mathematik ebenso wie jene der Musik", sagt Intendant Markus Hinterhäuser.

Der österreichische Nobelpreisträger Anton Zeilinger wird am 27. Juli 2023 beim Festakt zur Eröffnung der Salzburger Festspiele in der Felsenreitschule die Festrede halten. "Angesichts der vielfältigen Herausforderungen unserer Gegenwart, in der Vereinbarungen und Fundamente in Frage gestellt werden, in der Gewissheiten zerfallen und bisher gültige Erzählungen in Zweifel gezogen werden, wollen wir unsere Welt mit den großen Werken der Kunst befragen und mit Hilfe der erstaunlichen Erkenntnisse der Wissenschaft hinterfragen", heißt es in einer Aussendung der Salzburger Festspiele vom Mittwoch.

Fragen "nach dem Wesen von Wahrheit"

Anton Zeilinger, der im Vorjahr den Nobelpreis für Physik erhalten hat, sei nicht nur "einer der bemerkenswertesten Wissenschaftler unserer Zeit, er ist ein ebenso begnadeter Erzähler, der es versteht, komplexe und für unsere Zeit wesentliche Phänomene auf eindrücklichste Weise zu vermitteln", teilte Intendant Markus Hinterhäuser mit. "Er beschwört die Schönheit der Mathematik ebenso wie jene der Musik. Er stellt Fragen nach dem Wesen von Wahrheit und Wirklichkeit und nach dem, was Realität eigentlich ist. Er überprüft unsere Auffassung von Raum und Zeit mit dem faszinierenden Instrumentarium der Wissenschaft."



Bahnbrechende Forschungen

Der 1945 in Ried im Innkreis geborene Wissenschafter promovierte 1971 an der Technischen Universität Wien bei Helmut Rauch, einem Pionier der Quantenphysik. 1990 wurde Zeilinger an den Lehrstuhl für Experimentalphysik an der Universität Innsbruck berufen, 1999 an den der Universität Wien. Derzeit ist er emeritierter Professor an der Universität Wien und Senior Scientist am Institut für Quantenoptik und Quanteninformation in Wien (IQOQI Wien), wo er mit seiner Gruppe von Doktoranden und Post-Docs aktiv Forschung betreibt. Seine Forschungen an den Grundlagen der Quantenphysik seien international stark beachtet und "bergen das Potenzial, zu einer neuen Basis nicht nur der Quantenphysik, sondern unserer Weltsicht zu führen".